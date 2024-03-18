وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه يتم حاليا تحليل عملية الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي، معربا عن "القلق العميق من الاستفزازات الكورية الشمالية المتتالية".

وأصدرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بيانا؛ ذكرت فيه أن "الإطلاق الصاروخي لا يمثل تهديدا مباشرا للجنود الأمريكيين والأراضي الأمريكية والدول الحليفة، لكن سنستمر في مراقبة الوضع عن كثب".

ويعد هذا الإطلاق لصاروخ يُعتقد أنه باليستي، هو الثاني من نوعه الذي تنفذه بيونج يانج خلال عام 2024، بعد إطلاقها في 14 يناير من العام الجاري صاروخا مزودا برأس حربي فرط صوتي.