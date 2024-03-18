مصرع 9 وإصابة 8 آخرين فى حادث سير بالمغرب

وكالات

أفادت سلطات إقليم أزيلال المغربى بمصرع 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حادث سير وقع بالطريق الجهوية رقم 302 على مستوى دوار "إمنتلات" بالجماعة الترابية أيت بوولى، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح المصدر ذاته أنه، حسب المعطيات الأولية، فإن الأمر يتعلق بانقلاب سيارة للنقل المزدوج بعد هبوطها، بشكل عرضى، فى أحد المنحدرات لعدم التثبيت الجيد لنظام حصر المركبة.

وأضاف أنه فور إشعارها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكى والوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمى بأزيلال.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكى، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.