اليوم السابع
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محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد بالوظائف القيادية

الإثنين، 18 مارس 2024 03:53 م
محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد بالوظائف القيادية جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع لجنة القيادات للتجديد لشغل بعض الوظائف بدرجة مدير عام، تشمل طب الأسنان بمديرية الصحة، والشئون التنفيذية بالتربية والتعليم، والإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، وذلك لمتابعة أدائهم خلال فترة توليهم تلك الوظائف.
 
وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم،  وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، وأعضاء اللجنة المشكلة.
 
وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.






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