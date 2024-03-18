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محافظ القليوبية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بمدن طوخ وشبين القناطر

الإثنين، 18 مارس 2024 11:55 م
محافظ القليوبية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بمدن طوخ وشبين القناطر المحافظ يتابع شفط مياه الأمطار من الشوارع
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المستقر المصحوب بأمطار شهدتها المحافظة اليوم، ولتسهيل الحركة المرورية بمدينتي طوخ وشبين القناطر.

استهلّ المحافظ الجولة، بمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة شبين القناطر حيث تم الدفع من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبيه ب4 عربات كسح 5 أمتار،  وعدد 1 نافوري 3 أمتار، كما تم الاستعانة ب6 عربات كسح 6 أمتار من مجلس مدينة شبين القناطر، وخلال الجوله لاحظ المحافظ بوجود تجمع من المياه داخل محكمة شبين القناطر الجزئية، ومستشفي شبين القناطر المركزي، وعلى الفور وجه بشفط المياه فورا.

وخلال الجولة، وجه الهجان، بسرعة رفع الإشغالات من عدد من شوارع شبين القناطر موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مدينة طوخ، تابع المحافظ، أعمال شفط مياه الأمطار علي كوبري المرور ونفق مشتهر ونفق الحدادين حيث تم الدفع من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبيه بعدد 4 سيارات كسح وخلال الجولة، وجه المحافظ، بتكثيف أعمال رفع المياه ومواصلة العمل على مدار الـ 24 ساعة، لحين الانتهاء من رفع المياه من شوارع مركزي شبين القناطر وطوخ وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور كل من خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، وحماده وهدان نائب رئيس مجلس مدينة طوخ، ومديري فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطوخ وشبين القناطر.

 

محافظ القليوبيه يتابع (1)
محافظ القليوبية شفط مياه الامطار
محافظ القليوبيه يتابع (2)
المحافظ والقيادات اثناء شفط الامطار
محافظ القليوبيه يتابع (3)
شفط مياه الامطار من الشوارع
محافظ القليوبيه يتابع (4)
المحافظ يتابع شفط المياه
محافظ القليوبيه يتابع (5)
محافظ القليوبيه يتابع شفط مياه الامطار
محافظ القليوبيه يتابع (6)
محافظ القليوبية وقيادات مياه الشرب
محافظ القليوبيه يتابع (7)
سيارات لكسح مياه الامطار
محافظ القليوبيه يتابع (8)
 
كسح مياه الامطار من الشوارع
محافظ القليوبيه يتابع (9)
محافظ القليوبيه يتابع شفط مياه الامطار من الشوارع
 






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