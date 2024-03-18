مايك بنس يكشف سبب عدم دعمه ترامب في انتخابات 2024.. ويؤكد: لن أصوت لبايدن

كتبت : نهال أبو السعود

قال نائب الرئيس الامريكي السابق، مايك بنس، إن قراره عدم تأييد حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق، دونالد ترامب، يتعلق بتصرفات الأخير في أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021 وابتعاده عن المبادئ المحافظة، وفقا لموقع اكسيوس.

وأضاف مايك بنس ان ترامب يبتعد عن الحفاظ على الايمان بالدستور واستشهد باحداث اقتحام الكونجرس واستمر في سرد الخلافات السياسية الأخرى بينه وبين الرئيس السابق: " قلت ذلك خلال حملتي الرئاسية بيني وبين الرئيس خلافات عميقة. يعتقد الكثير من الناس أن الأمر قد انتهى في السادس من يناير وبصراحة، حقيقة أن الرئيس يواصل الإصرار على أن لدي الحق في إلغاء الانتخابات يمثل فرقا جوهريا"

ووفقا للتقرير، قال بنس إن قراره بعدم دعم ترامب في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 "لا ينبغي أن يكون مفاجئًا" وقال انه يفضل إبقاء تصويته سرا وأوضح انه لن يصوت ابدا لجو بايدن

وأضاف نائب الرئيس الجمهوري السابق في المقابلة أن موقف ترامب من حظر "تيك توك" هو "السبب الذي جعله، بعد الكثير من التفكير، يخلص إلى أنه لا يستطيع تأييد الأجندة التي يحملها" وكان الرئيس السابق قد أعلن رفضه مساعي حظر التطبيق الصيني في الولايات المتحدة، رغم أن إدارته بذلت جهودا في هذا الاتجاه

زاد التباعد بين الرجلين بعدما حاول ترامب الضغط على بنس لمساعدته بعد إعلان هزيمته في انتخابات عام 2020 أمام بايدن، وقد هاجمه مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي عندما رفض ذلك وتأتي تصريحات بنس، البالغ 64 عاما، بعد أيام من حصد ترامب العدد الكافي من أصوات المندوبين لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها الرئيس بايدن في نوفمبر.