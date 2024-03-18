صندوق تحيا مصر يطلق 101 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بداية شهر رمضان

كتب:محمد السيد الشاذلي

تمكن صندوق تحيا مصر من تنظيم 101 شاحنة مساعدات الى قطاع غزة خلال شهر رمضان الكريم ،تضمنت مواد غذائية والبان أطفال وأجهزة غسيل كلوى ومياه معدنية وحضانات أطفال وأجهزة تخدير وملابس لمختلف الاعمار وأجهزة تنفس صناعي ،

كان صندوق تحيا مصر قد أطلق شاحنات تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية وكميات ضخمة من الدعم الغذائي وكافة الاحتياجات الضرورية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المعظم، بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، وبنك ناصر الاجتماعي وشركة فينوس للكهرباء والإنارة، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني، والمتبرعين، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤازرته وتقديم الدعم والعون في ظل هذه الظروف العصيبة حتى يتخطوا محنتهم.