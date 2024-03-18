اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 مارس 2024 12:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

صندوق تحيا مصر يطلق 101 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بداية شهر رمضان

الإثنين، 18 مارس 2024 12:27 ص
صندوق تحيا مصر يطلق 101 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بداية شهر رمضان مساعدات غزة
كتب:محمد السيد الشاذلي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن صندوق تحيا مصر من تنظيم 101 شاحنة مساعدات الى قطاع غزة خلال شهر رمضان الكريم ،تضمنت مواد غذائية والبان أطفال وأجهزة غسيل كلوى ومياه معدنية وحضانات أطفال وأجهزة تخدير وملابس لمختلف الاعمار وأجهزة تنفس صناعي ،

كان صندوق تحيا مصر قد أطلق شاحنات تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية وكميات ضخمة من الدعم الغذائي وكافة الاحتياجات الضرورية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المعظم، بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، وبنك ناصر الاجتماعي وشركة فينوس للكهرباء والإنارة، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني، والمتبرعين، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤازرته وتقديم الدعم والعون في ظل هذه الظروف العصيبة حتى يتخطوا محنتهم.







صندوق تحيا مصر

غزة

المساعدات المصرية

شهر رمضان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة