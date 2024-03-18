صحة غزة: حريق على بوابة مجمع الشفاء وحالات اختناق بين النساء والأطفال

وكالات الأنباء

قالت وزارة الصحة فى غزة إن حريقاً اندلع على بوابة مجمع الشفاء الطبى، مما أسفر عن وقوع حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى.

وأكدت الوزارة سقوط شهداء وجرحى في مجمع الشفاء، فيما بقى النازحون محاصرين داخل أبنية المجمع.

وقالت إن القوات الإسرائيلية تطلق النار بكثافة في محيط مجمع الشفاء، وتستهدف كل من يقترب من النوافذ.

وناشدت صحة غزة المؤسسات الأممية وقف الهجوم الإسرائيلي على المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء.

وكانت مصادر طبية، أفادت باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، إثر قصف للاحتلال على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقالت إن حريقا نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والاطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل الشفاء.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجراحات التخصصيه واستقبال الطوارئ بمبني 8، وتطلق النار بشكل مباشر صوب أي شخص يتحرك، مع عدم تمكن الطواقم الطبية من انقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة اخرى ضد المؤسسات الصحيه.

وأفادت مصادر محلية، عن اعتقال الاحتلال عشرات المواطنين من داخل مجمع الشفاء الطبي.