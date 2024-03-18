رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة لأجل غير مسمى

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رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لموعد غير محدد، وذلك بعد نظر طلب مناقشة عامة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين في الخارج، وتم أحالته إلي لجنة مختصة.

وناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب شريف الجابرى، وأكثر من عشرين عضوا، من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة للتواصل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وقال النائب فى طلب المناقشة :"فؤجىنا عند اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية، لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية ولكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية علي نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير دكتوراة) و ربما يقدر عددهم بعشرات الألاف ان لم يكن مئات الألاف في مختلف دول العالم و خاصة الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية وكندا حيث لا توجد احصائيات رسمية أو غير رسمية بذلك، هؤلاء الطلاب يتلقوا مستوي تعليمي رفيع و لا تتحمل الدولة أي نفقات تجاهم ومنهم من يعود الي الوطن بعد انتهاء مدة دراسته و منهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية في شركات ومراكز بحثية و مؤسسات مرموقة، تفتقد الدولة المصرية تماما لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج".

وطالب النائب إحصائية بعدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج وأماكن دراستهم وخطة الحكومة للتواصل مع هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم وخطة البعثات الدبلوماسية في الخارج لاستيعاب هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم والمساهمة في رفع وعيهم بالشأن العام المصري.