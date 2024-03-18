رئيس جامعة بنها: إضافة 210 سرير إلى سعة المستشفيات الجامعية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية بالمستشفى الجامعى لتفقد أعمال تطوير وتدعيم وتوسعة قسم الجراحة بالمستشفي الجامعى والواجهة الوظيفية لمبنى المستشفى من الخارج.

وخلال الجولة، شدد رئيس الجامعة، علي أهمية سرعة الانتهاء من كل الأعمال طبقا للمدة الزمنية المحددة مع مراعاة اعمال الحماية.

واستمع الجيزاوي، إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطوير والتجديد داخل المستشفي ليتم إضافة 210 سرير إلي سعة المستشفى، كما تتضمن الأعمال تطوير المقر الإداري للأقسام الأكاديمية للجراحة وقاعات التدريس.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، حرص الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عمرو الدخاخني مدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى الجامعى، والدكتور المعتز بالله جمال الدين الاستشاري العام لتطوير المستشفيات الجامعية.