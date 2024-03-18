توزيع 400 كرتونة رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرية بلصفورة فى سوهاج

سوهاج- محمود مقبول

نفذت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى برعاية مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، عملية توزيع 400 كرتونة مواد غذائية لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية بلصفورة بمركز سوهاج، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن توزيع كرتونة رمضان يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة إحتياج الأسر المستفيدة وقلة مواردها وان الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير إحتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الكراتين جاء لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلا عن إدخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة سوهاج وأن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر، أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع كرتونة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة سوهاج، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.