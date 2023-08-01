هل يمكن لمكملات الفيتامينات أن تساعد وحدها فى تعزيز جهاز المناعة؟

كتبت إيناس البنا

يعتقد الكثيرون أنه عند نقص الفيتامينات أو المعاناة من انخفاض المناعة، فإن تناول مكملات الفيتامينات هو الحل الأسرع، حيث يوصى الأطباء وفقا لتقرير موقع healthsite بالمكملات الغذائية لأوجه النقص، لكن هذه الأقراص وحدها لا تستطيع تلبية متطلبات أجسامنا، أيضًا عندما يتعلق الأمر ببناء نظام المناعة لدينا، فمن المفهوم الخاطئ أن أقراص الفيتامين يمكن أن تساعد بطريقة سحرية فى بنائه، المصدر الرئيسي لأفضل العناصر الغذائية هو الأطعمة والفواكه وليس المكملات الغذائية.

ويقول الخبراء إنه على الرغم من أن بعض جوانب مساعدات الفيتامينات تعزز المناعة صحيحة، إلا أنها لا تزال غير موصى بها باعتبارها الحل الوحيد.

يمكن أن تساعد الفيتامينات فى تعزيز الطاقة ودرء العدوى والأمراض والقضايا الصحية الأخرى، لكن هذا لا ينطبق على الجميع، هذا مخصص للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والنقص الحاد، لن يكون لمكملات الفيتامينات نفس التأثير على الأشخاص الأصحاء بشكل عام.

ما الطرق الطبيعية الموصى بها لتعزيز المناعة؟

يوصى الأطباء المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة باتباع نظام غذائى صارم ومتوازن للغاية.

التوت

التوت ملىء بالفيتامينات والمعادن، عندما يكون الشخص منخفضًا في الفيتامينات أو يعاني من ضعف في جهاز المناعة يوصي الأطباء بتناول الكثير من الفاكهة، خاصة التوت، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة.

زيت السمك

يوصى باستخدام الأسماك وزيوتها للجميع لأنها غنية جدًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، من المعروف أن هذه الأحماض الدهنية تعزز نشاط خلايا الدم البيضاء وبالتالي تساعدها على محاربة الالتهابات وتقوية المناعة.

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية الملونة غنية بفيتامينات C ومضادات الأكسدة وبيتا كاروتين والمعادن. تساعد في محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور والفواكه الجافة على فيتامينات ومعادن تساعد في تنظيم جهاز المناعة لدينا والحفاظ عليه أيضًا.

الدواجن

ينصح بشدة الأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة بالأطعمة مثل البيض والدجاج لأنها تساعد الجسم في الحصول على الكمية المطلوبة من الزنك، ما يساعد جهاز المناعة، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الدواجن أيضًا في تقليل الالتهابات وتساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء.