اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين يلتقى منافسيه فى الانتخابات الرئاسية بعد فوزه بفترة جديدة

الإثنين، 18 مارس 2024 05:14 م
بوتين يلتقى منافسيه فى الانتخابات الرئاسية بعد فوزه بفترة جديدة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
وكالات

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التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمرشحي الرئاسة الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة، مؤكدا أنه "يجب علينا مواصلة العمل المشترك النشط في البرلمان وتعزيز الأفكار من أجل تنمية البلاد".
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أشار بوتين إلى أن الحملة الانتخابية كانت حضارية والتزمت بالقانون الروسي بشكل كامل.
 

وكان قد فاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية بنسبة 87.28% من الأصوات، ونيكولاى خاريتونوف حصل على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف - 3.85% من الأصوات، وليونيد سلوتسكى - 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع .

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية، وتم فرز 100% من أوراق الاقتراع.

وأغلقت مساء أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".







روسيا

بوتين

فلاديمير بوتين

انتخابات الرئاسة الروسية




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