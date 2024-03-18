رويترز: بوتين يستعد لتخطى ستالين كأطول من مكث فى حكم روسيا منذ 200 عام

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة رويترز إن فوز الرئيس فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة فى بلاده بنسبة تأييد قياسية فى فترة ما بعد الاتحاد السوفيتى تعزز قبضته على السلطة، فيما أشار بوتين إلى ان الانتصار أظهر أن موسكو لديها الحق فى مواجهة الغرب وإرسال قواتها إلى أوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن بوتين، الضابط السابق بالاستخبارات الروسية الذى وصل إلى السلطة عام 1999، أوضح أن نتائج انتخابات الرئاسة فى روسيا ينبغي أن تبعث برسالة إلى الغرب بأن قادته سيتعاملون مع روسيا قوية سواء فى الحرب أو فى السلم لمزيد من السنوات القادمة.

وأشارت رويترز إلى أن النتيجة تعنى أن بوتين، البالغ من العمر 71 عاما، يستعد لفترة رئاسية جديدة تستمر ست سنوات، لو أكملها سيتجاوز جوزيف ستالين كأطول من مكث فى حكم البلاد منذ أكثر من 200 عام.

وحصل الرئيس الروسى على 87.7% من الأصوات، وهى أعلى نتيجة على الإطلاق فى روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتى، وفقا لنتائج مؤسسة الرأى العام. بينا أشار مركز أبحاث الرأي العام الروسى إلى أن بوتين حصل على 87%. وحل مرشح الحزب الشيوعى نيكولاى خاريتونوف فى المركز الثانى بأقل من 4%، بينما قال القادم الجديد فلاديسلاف دافانكوف فى المركز الثالث، ومرشح الحزب القومى المتشدد ليونيد سلوتسكى فى المركز الرابع.

وأشاد بوتين بالنتائج الأولية للانتخابات، وقال إنها بمثابة مؤشر على الثقة والأمل فيه، بينما قال معارضون إنها انعكاس آخر على طبيعة الانتخابات التي تم ترتيبها مسبقا، على حد قولهم.

من ناحية أخرى، أدلى بوتين بأول تعليق له على وفاة المعارض أليكسى نافالنى، وقال إنه كان قد دعم فكرة إطلاق سراح الأخير فى صفقة تبادل سجناء قبل أيا من وفاته فى السجن. وعن موت نافالنى المفاجئ، قال بوتين إن هذه أمور تحدث ولا يوجد شيئا يمكننا فعله تجاه الأمر، إنها الحياة.

وأشارت وكالة أسوشيتدبرس إلى أن هذه التصريحات كانت غير معتادة حيث أشار فيها بوتين مرارا إلى نافالنى باسمه لأول مرة منذ سنوات.