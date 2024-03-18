المشدد 7 سنوات لمتهمين بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة مروان مؤمن محمود، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لفني زراعي ومدير مالى بمصنع، لاتهامهم بقتل شخص وشروعهم في قتل شقيقه، وذلك أثر خلف نشب بينهم بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16972 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا، والمقيدة برقم 2017 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين كلا من "هشام م ر"، 22 سنة - فني زراعي ومقيم مسطرد ثان شبرا الخيمة، و "محمد ر م"، 56 سنة - مدير مالي بمصنع، ومقيم مسطرد ثان شبرا القليوبية، لأنهما في يوم 4 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "عصام عبد العليم إبراهيم علام"، عمداً إثر خلف استمر بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أنه ما أن ظفرا المتهمون بالمجني عليه حتى باغتاه ضرباً وطعنا بأسلحة بيضاء "سكاكين" بأنحاء جسده قاصدان من ذلك قتله، فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه "مصطفي عبد العليم إبراهيم علام"، عمداً إثر خلف استعر بينهم، فما أن ظفرا به حتى باغتاه ضرباً وطعناً بأسلحة بيضاء "سكاكين" بأنحاء جسده قاصدان من ذلك قتله فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب آثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرزا أسلحة بيضاء "سكاكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.