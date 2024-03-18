الجزائر تؤكد أهمية التعاون الإقليمى والدولى لمكافحة المخدرات

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أكدت الجزائر على أهمية التعاون الإقليمى والدولى لمكافحة المخدرات، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية الثلاثة لمراقبة هذه الآفة من خلال وضع السياسات الدولية فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى فيينا، السفير العربى لطروش، فى الاجتماع السنوى للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة فى دورتها السابعة والستين، المنعقدة بالعاصمة فيينا.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود لمجابهة هذا الخطر المستجد، مع العمل فى نفس الوقت، بشكل جماعى وفعال من أجل الحد من المخاطر المستمرة والناجمة عن المخدرات التقليدية وعلى رأسها القنب.

كما استعرض السفير العربى لطروش المقاربة التشاركية ومتعددة القطاعات التى تنتهجها الجزائر فى مكافحة المخدرات، والتى منحت حيزا واسعا لمساهمة المجتمع المدني، مشيرا إلى "اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية خلال سنة 2023 تضمنت على وجه الخصوص دعم وتعزيز التدابير الوقائية والعلاجية".

وكشف عن تعهد الجزائر بإنشاء أربعة مراكز إقليمية عصرية لعلاج الإدمان على المخدرات على مستوى كامل الأراضى الجزائرية.