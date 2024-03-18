ارتفاع عدد مصابى انهيار منزل إثر انفجار أسطوانة غاز بالدقهلية

ارتفع عدد مصابىحادث انهيار منزل بشكل جزئى بقرية دميرة التابعة لمركزطلخا محافظة الدقهلية، إثر انفجار أسطوانة غاز إلى 3 مصابين، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بوقوع انفجار داخل منزل بقرية دميرة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع انفجار داخل منزل عائلة سعد أبوالدهب بقرية دميرة مركز طلخا مما تسبب فى اصابة 3 من أفراد عائلة واحدة.

وبالمعاينة تبين أن الانفجار وقع نتيجة انفجار اسطوانة غاز داخل مطبخ فى الطابق الأول علوى أدى إلى انهيار جزئى بالمنزل وقت الإفطار، وتم السيطرة على الحريق واخماده ونقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقى العلاج اللازم.

وأصيب خلال الحادث كلا من: هشام السيد بهرام، 19 عاما، بحروق درجه اولى وتانيه باليد اليسرى واليمني، وحرق درجه اولى بالوجه، والسيد بهرام حسين، 60 عاما، بحروق درجه الاولى والثانية والساقين و حروق درجة أولى بالوجه وحروق باليدين، ودينا السيد بهرام، 32عاما، بحروق درجة اولى باليد اليسرى وسحجات بالوجه وكدمات الركبة اليمني.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتى أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.