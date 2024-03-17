90% من سكان البلدان مرتفعة الدخل يستخدمون الإنترنت مقارنة بـ26% منخفضة الدخل

كتب عبد الحليم سالم

كشف "تقرير التقدم فى المشهد الرقمى واتجاهاته لعام 2023" الصادر عن مجموعة البنك الدولي التقدم المحرز عالمياً فى مجال الرقمنة وإنتاج البلدان من التكنولوجيا الرقمية واستخدامها.

وذكر التقرير انه فى عام 2022، كان أكثر من 90% من السكان فى البلدان مرتفعة الدخل يستخدمون الإنترنت، مقارنة بنسبة 26% فقط فى البلدان منخفضة الدخل. ومن بين البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تتمتع منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بأعلى نسبة استخدام للإنترنت بنسبة 84%.

وتضاعف عدد مستخدمى الإنترنت فى جنوب آسيا من عام 2018 إلى عام 2020، وذلك بفضل الهند التى أتاحت الاتصال بالإنترنت لثلث سكانها منذ عام 2018 عن طريق تشجيع الإلمام بمهارات الإنترنت وتوفير باقات بيانات رخيصة الثمن. وفى شرق أفريقيا، يمكن لأقل من 30% من السكان استخدام الإنترنت.

وأدت جائحة كورونا إلى طفرة عالمية فى حركة البيانات. وكانت هذه الطفرة بفعل بث الفيديو عبر الإنترنت والذى شكل ثلثى حركة الإنترنت العالمية.

وفى عام 2022، تجاوز متوسط نصيب الفرد من حركة الاتصالات عريضة النطاق للهواتف المحمولة فى البلدان الأكثر ثراءً نظيره فى البلدان منخفضة الدخل بأكثر من 20 مرة—، وحركة الاتصالات عريضة النطاق للهواتف الثابتة بأكثر —من 1700 مرة.