ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة يستقلها عدد من طلاب إحدى الجامعات الخاصة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

حصل "اليوم السابع" على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص يستقلها عدد من طلاب إحدى الجامعات الخاصة وسيارة أخرى بالطريق الإقليمي في اتجاه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، والذي تسبب في مصرع طالبة وإصابة 9 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول طالبة بإحدى الجامعات الخاصة، جثة هامدة، وإصابة 9 طلاب آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "زياد ياسر" 21 عاما، مصابا ببتر بالذراع الأيمن، و"لميس عبدالرحمن" 19 عاما، مصابة ببتر بالذراع الأيمن، و"مريم محمد" 19 عاما، مصابة بكسر بالذراع الأيمن وجرح بالوجه، و"عبدالرحمن محمد" 19 عاما، مصابا بجروح وسحجات، و"سلمى أشرف" 19 عاما، مصابة بصدمة بالراس وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، و""سعيد إبراهيم" 19 عاما، مصابا بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، و"عبدالرحمن خالد" 21 عاما، مصابا بكسر بالذراع الأيمن، و"محمد محمود" 40 عاما، سائق، مصابا بصدمة بالراس وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، و"عمر أيمن" 19 عاما، مصابا بكسر بالذراع الأيسر وجرح بالوجه، ومصرع "دنيا ياسر" 21 عاما.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص يستقلها عدد من طلاب إحدى الجامعات الخاصة وسيارة أخرى بالطريق الإقليمي في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، فيما تم تقديم اسعافات اللازمة للمصابين ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة،وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وكيفية حدوثه.