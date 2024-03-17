موعد أذان المغرب في محافظة الشرقية وعدد ساعات الصيام فى سابع أيام رمضان

موعد أذان المغرب فى الشرقية، اليوم الأحد سابع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنها كبير من المواطنين ويستعرض اليوم السابع موعد أذان المغرب فى الشرقية اليوم الاحد 17-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.
ومن المقرر أن يؤذن لصلاة المغرب فى الشرقية اليوم الاحد 17 -3-2024 ومواقيت الصلاة فى محافظة الشرقية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:
- موعد اذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:37 دقيقة صباحًا.
- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:2 ظهرًا.
- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:28 عصرًا.
- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:04 دقيقة صباحًا.
- موعد اذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:21ساءً.
وبهذا يكون عدد ساعات الصوم فى محافظة الشرقية اليوم السابع من شهر رمضان 13 من الساعات و 30 دقيقة
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