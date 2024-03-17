نصائح لتجنب الإفراط في تناول الطعام بعد التمرين

كتبت إيناس البنا

عندما تحرق الكثير من السعرات الحرارية في صالة الألعاب الرياضية، فمن الطبيعي أن تشتهي أمعاؤك بعض الطعام، هل تشعر أيضًا بالجوع بعد التمرين مباشرة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك.

يجد الكثير من الناس أنفسهم يفرطون في تناول الطعام بعد التمرين ، ويحدث هذا بسبب الاستجابات المختلفة لممارسة الرياضة، والتي قد تشمل حرق السعرات الحرارية، ومع ذلك، فإن تلبية متطلبات الجوع في جسمك يمكن أن تؤدي إلى تعويض فوائد التمرين.

في حين أنه من المتوقع أن يكون الجوع طبيعيًا بعد التمرين، إلا أن الشعور بالجوع الشديد لدرجة أنه يصبح ساحقًا يمثل مشكلة، وفقا لموقع هيلث شوت اتبع هذه النصائح لمنع الإفراط في تناول الطعام بعد جلسة التمرين.

كيف تتوقف عن الإفراط في تناول الطعام بعد التمرين؟ 1. قم بالتمرين قبل تناول وجبتك الكبيرة التوقيت هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بإدارة الجوع بعد التمرين، إذا شعرت بالجوع بعد ممارسة التمارين الرياضية، فحاول جدولة تمرينك قبل إحدى وجباتك الرئيسية. 2. حافظ على رطوبة جسمك طوال التمرين يعد الترطيب أمرًا ضروريًا لتحقيق الأداء الأمثل ويمكن أن يساعد أيضًا في إدارة الجوع بعد التمرين، شرب السوائل قبل وأثناء وبعد التمرين يساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليت ويشير إلى احتياجات الجسم من الترطيب".

3. اختر وجبة متوازنة قبل التمرين تزويد جسمك بوجبة متوازنة قبل التمرين يمكن أن يوفر طاقة مستدامة ويقلل الرغبة في الإفراط في تناول الطعام بعد ذلك 4. قم بدمج البروتين والكربوهيدرات في وجبتك تضمين مزيج من هذه العناصر الغذائية والبروتين والكربوهيدرات في وجباتك قبل وبعد التمرين يمكن أن يدعم عملية تعافي جسمك ويساعد في التحكم في الجوع بعد التمرين.