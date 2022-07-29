لإنقاص الوزن.. أفضل وقت لتناول الطعام بعد التمرين لخسارة الوزن الزائد

كتبت إيناس البنا

للحديث عن فقدان الوزن هناك الكثير الذي يحاول الناس - من بدع النظام الغذائي إلى اكتشف حلم الروتين، ومع ذلك ، ماذا لو قلنا لك أنه يمكنك توقيت وجبتك بعد التمرين بشكل صحيح للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة؟.

قد يبدو من الغريب أن توقيت الوجبات بالطريقة الصحيحة وبالطبع اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يعمل العجائب في دعم فقدان الوزن.

ماذا نأكل بعد التمرين؟



يقول الخبراء وفقا لموقع " healthsite"، إنه يتعارض مع الاعتقاد السائد، فمن الضروري تناول الكربوهيدرات بعد التمرين، هذا بسبب أن ممارسه الرياض ستنفد مستويات الجليكوجين في الجسم - وهو شكل من أشكال الجلوكوز المخزن في الكبد والعضلات.

بعد جلسة التمرين ، يحتاج الجسم إلى إصلاح العضلات وتجديد مخازن الجليكوجين، لذا فأن أكل البروتينات فقط لا يخدم الغرض ولهذا ينصح بتناول الكربوهيدرات.

ما هو أفضل وقت لتناول وجبة ما بعد التمرين؟



أفضل وقت لتناول وجبة ما بعد التمرين هو خلال النصف ساعة الأولى من الانتهاء، ومع ذلك ، فإن الأمر يتعلق بقدر ما يأكله المرء بدلاً من تناوله، والكمية الصحيحة تعتمد على العدد الإجمالي للسعرات الحرارية المستهلكة في اليوم. إذا أكل المرء أكثر مما يحرقه بغض النظر عن الوقت ، فسوف يؤدي إلى زيادة الوزن.

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب استهلاكها بعد التمرين؟



تأكد من أنك تستهلك ما يكفي من الكربوهيدرات قبل التمرين مباشرة للتأكد من أن لديك طاقة كافية لجلسة تمرين مكثفة ويجب على المرء أيضًا تناول الكمية المناسبة من الكربوهيدرات بعد التدريبات لدعم التعافي. ومع ذلك ، يجب أن تحتوي الوجبة المثالية بعد التمرين على الكربوهيدرات والبروتينات بكميات مناسبة.

يجب أن يكون تناول السعرات الحرارية هو الأساس المحدد لأهداف فقدان الوزن للفرد، لذلك ، يُنصح بتناول سعرات حرارية أقل وحرق المزيد لتحقيق أنقص السعرات الحرارية لفقدان الوزن.

حاول حرق ما لا يقل عن 200 إلى 300 سعر حراري لكل جلسة - 1200 سعرة حرارية في الأسبوع واستهلك أقل من المعتاد لفقدان الوزن بشكل فعال.