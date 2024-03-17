نائب محافظ الجيزة يشهد الاحتفال السنوى لتأسيس الجامع الأزهر الشريف

كتبت - مرام محمد

شهد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، بالإنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاحتفال الذي نظمته منطقة الجيزة الأزهرية بأكاديمية الفنون بمناسبة اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف

ووجه نائب المحافظ رسالة شكر وتقدير لفضيلة لإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقيادات الأزهر ولجميع الحضور، معبرًا عن فخره واعتزازه بمشاركتة في احتفالات اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف.

كما وجه النائب تهنئتة للأخوة الأقباط بمناسبة الصوم الكبير هذا العام، مؤكدًا خلال كلمته أن مؤسسة الأزهر الشريف لها مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين والمسلمين حول العالم فهو منارة العلم والعلماء والنور الذي يشع في أنحاء العالم ومنهل الوسطية والقدرة على التجديد.

وتحدث نائب المحافظ عن العديد من المواقف التي كان للأزهر فيها دور الراعي الأمين على رعيته والتي ذكر منها علي سبيل المثال دور الجامع الأزهر في حفظ الأمة من الانهيار في مواجهة التتار مما ساعد على إيقاف تقدمهم ومنع دخولهم لمصر إلى جانب دور الأزهر في مواجهة الاحتلال والحصول على استقلالنا فيما بعد وموقف الأزهر من الثورة المصرية 2013 ودعمه للشعب والجيش المصري في حربه ضد الأرهاب ليحافظ إلى جانب أجهزة الدولة على هوية الشعب المصري السمحة ووحدة صفه.

وأشاد نائب المحافظ بالتعاون بين الأزهر ومحافظة الجيزة فهناك دور كبير يلعبه الأزهر الشريف لدعم برامج التنمية بالمحافظة وتوجيه القوافل الطبية لتقديم الكشف الطبي على المواطنين بالأحياء والمدن خاصة بالمناطق النائية الي جانب المساهمة في توفير السلع والخدمات للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتلبية أحتياجتهم بمختلف المناسبات.

وفي نهاية كلمته عبر عن شكره للدعوة الكريمة، متمنيًا بدوام التوفيق داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها تحت قيادة رئيس الجمهورية وأدام لنا نعمة الأزهر الشريف ووفق علمائنا ومشايخنا الأجلاء في دورهم الحيوي في الدفاع عن مقدرات شعبنا الكريم ودعم جهود الدولة لحفظ الهوية الوسطية وحماية عقول شبابنا ومحاربة أهل الشر وأفكارهم الهدامة.

وألقى الشيخ الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالجيزة ومدير مديرية الأوقاف بالجيزة وقيادات الوعظ بالأزهر والقس راعي الأقباط الأنجليين بالجيزة كلمات تحدثوا فيها حول دور الأزهر الشريف وأهميتة ومكانتة العالمية والتعريف بتاريخ الجامع الأزهر وأبرز شيوخه وعلمائه علي مدار تاريخه.