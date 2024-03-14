تنظم الضغط ومضادة للأكسدة .. عصائر تعزز صحة القلب والشرايين

كتبت إيناس البنا

عانى لاعب نادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت من توقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف خلال مباراة أول أمس، ولايزال يتلقى العلاج اللازم في المستشفى.

وفيما يخص تعزيز صحة القلب، نعرض وفقا لموقع هيلث سايد أبرز العصائر الطبيعية التي تدعم صحة القلب والشرايين.

عصائر مفيدة للشرايين والقلب

1. عصير الرمان

عصير الرمان هو مصدر قوي لمضادات الأكسدة، تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا حاسمًا في مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وكلاهما مرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية، شرب عصير الرمان يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. عصير البنجر

عصير البنجر هو بطل حقيقي عندما يتعلق الأمر بدعم صحة القلب والأوعية الدموية، يعمل كموسع طبيعي للأوعية الدموية، مما يعني أنه يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي تعزيز تدفق الدم.

3. عصير البرتقال

عصير البرتقال غني بفيتامين C والفلافونويد، ويتميز بخصائص قوية مضادة للأكسدة تساعد على حماية الأوعية الدموية من الأكسدة والالتهابات، علاوة على ذلك، فإن محتواه العالي من البوتاسيوم يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم، وبالتالي يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات القلب والأوعية الدموية المرتبطة به.