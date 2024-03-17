ضبط هارب من 66 حكما فى شيكات بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 66 حكم "شيكات" بمحل اختبائه بدائرة مركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.