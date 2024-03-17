اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 05:50 م
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ضبط هارب من 66 حكما فى شيكات بالمنوفية

الأحد، 17 مارس 2024 05:45 م
ضبط هارب من 66 حكما فى شيكات بالمنوفية كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 66 حكم "شيكات" بمحل اختبائه بدائرة مركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.






تنفيذ الاحكام هارب من احكام

الداخلية

حوادث



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