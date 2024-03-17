حركة ترقيات للموظفين بـ22 جهة بالجهاز الإدارى للدولة.. ونقل آخرين بـ59 جهة

كتبت ريهام الباشا

قدم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بعض الموضوعات التي تم دراستها خلال شهر فبراير 2024، وضمن هذه الجهود(الترقية، النقل، التميز العلمي، التكليف)، حيث انتهى الجهاز من دراسة ترقية عدد من الموظفين بـ22 جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة، خلال فبراير الماضي، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالي:

كما انتهى الجهاز من دراسة نقل عدد من الموظفين من والى (59) وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالي.. وانتهي الجهاز أيضا من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في 11 جهة حكومية، والحاصلين علي دبلوم عال أو ماجستير في مجال التخصص، وذلك كما يلي..



وتم الانتهاء من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد من كوادر المهن الطبية في (61) وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو التالي..











