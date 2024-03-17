تشنج الساق قد يكون علامة على نقص الفيتامينات والمعادن لديك

كتبت فاطمة ياسر

يمكن أن تكون تشنجات الساق في الليل مؤلمة للغاية حتى أنها قد تسبب اضطرابات في النوم، ويمكن الشعور بالألم الحاد، الذي يستمر لبضع دقائق فقط، في ربلة الساق والقدمين، وهي تقلصات لا إرادية لعضلات الساق، خاصة أثناء الليل، تحدث دون أي إنذار، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، أو الرياضيون الذين يفرطون في استخدام عضلاتهم، أو الذين يمارسون الرياضة دون الإحماء الكافي، أكثر عرضة للإصابة بهذه التشنجات بشكل أكبر.

وتحدث التشنجات اللا إرادية في الساق بسبب الإشارات المفاجئة من الدماغ وعدم التطابق بين الإشارة ونشاط العضلات قد تشعر بألم في عضلات الساق أو الفخذ أو القدم تختفي التشنجات عمومًا من تلقاء نفسها خلال 10 دقائق أو أقل. وتحدث التشنجات العضلية دون أي سابق إنذار ويمكن أن تستمر بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنوات.

اعراض تشنجات الساق

عادة ما يعاني الأشخاص من تشنجات مؤلمة شديدة في الساقين أكثر في الليل عادة ما يوقظهم من النوم وهو شعور غير مريح للغاية.



تشعر العضلات المصابة (على سبيل المثال، عضلة الساق) بالضغط والتقلص بشكل مؤلم.

ما هي أسباب التشنجات فى الساق معظم هذه التشنجات مجهولة السبب، ما يعني أن السبب غير معروف، لكن بعض الأسباب هي:

- الجفاف

- نقص الفيتامينات أو المعادن

- ضغط نفسي

- أدوية خفض الكولسترول

- الإفراط في استخدام العضلات أثناء ممارسة الرياضة أو ممارسة التمارين الرياضية

- تعد هذه التشنجات العضلية أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بداء السكري وأمراض الكبد ومشاكل الغدة الدرقية.

- قد تسبب ضربة الشمس أو التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أيضًا ارتعاشًا شديدًا في العضلات.