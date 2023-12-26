للحامل.. أسباب تشنج ساقيك ليلا وطرق طبيعية للوقاية والعلاج

كتبت إيناس البنا

تعانى الكثير من السيدات خلال مرحلة الحمل من تشنجات الساقين التي تكون مزعجة خلال مراحل متقدمة من الحمل، ولكن لا داعى للقلق لأن الأمر يكون مؤقتا، هذا ما أوضحه الدكتور عمرو الهلالى استشارى النساء والتوليد جامعة عين شمس، مضيفا أن هناك الكثير من التغيرات التي تحدث في القدم للمرأة أثناء الحمل ويمكن علاجها غالبًا في المنزل، مضيفا أن من أشهر المشكلات التي تواجهها تشنج الساق، فقد تعاني من تشنجات وتورم في القدم، مشيرا إلى أن معظم هذه الحالات ليست خطيرة.

وأضاف استشارى النساء في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن الحامل تواجه هذه التشنجات بشكل شائع خلال الثلث الثانى من الحمل خاصة بين الشهر الخامس إلى الشهر السابع، ويكون السبب في ذلك هو نقص أملاح المغنسيوم، وتختفى هذه الأعراض مع نهاية الشهر السابع من الحمل.وعن طرق العلاج أشار الطبيب أنه يتم تقليل حدة التشنجات من خلال وصف مكملات غذائية وفيتامينات تحتوى على ملح المغنسيوم.

وعن الوقاية والعلاج أوضح الطبيب أن هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتحكم في تشنجات الساق أثناء الحمل منها ممارسة تمارين التمدد وتدليك عضلات الساق والقدم، كذلك المشى يمكن أن يحرك الدم في ساقيك وقدميك ويمتد للعضلات، والحمام الدافئ يساعد أيضا على استرخاء العضلات، مع شرب الكثير من المياه على مدار اليوم لتقليل فرص الجفاف .