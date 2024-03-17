المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة دراجة نارية بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ع" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة دراجة نارية بالإكراه من المجنى عليه "م.ا." بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة سرقة دراجة نارية من المجنى عليه بالإكراه بالطريق العام، حيث تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدراجة نارية، قام المتهم نارى بتهديده بسلاح واستولى منه على الدراجه النارية الخاص به وفا هاربا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ب.م" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتعاطى الحشيش والتسبب فى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتعاطى الحشيش والتسبب فى مقتل شخصين بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وتبين أنه يتعاطى المواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.