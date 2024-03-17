"جنايات سوهاج" تقضى ببراءة متهم من قتل شخص

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد ببراءة المتهم "ا.ح.م" بعد اتهامه بقتل المجنى عليه "م.خ" بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاشتراك مع آخرين بقتل المجنى عليه باستخدام سلاح نارى بعد أن تربص به في أحد الأماكن بسبب خلافات بين الطرفين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهم لم يشترك فى إطلاق النار وارتكاب جريمة القتل، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها ببراءة المتهم.