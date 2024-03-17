الإمام الأكبر: الأزهر منهل للعلماء ومقصدًا للدارسين من كل بقاع الأرض

كتب لؤى على

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، يحل علينا اليوم السابع من رمضان؛ لنتذكَّر معه تاريخًا طويلًا من العلم والفكر والثقافة والرشد، أمدَّنا به ذلكم الصرح العظيم الخالد، والمحراب التَّليد العامر، الذي أوشك أن يقارب عمره المئة بعد الألف؛ حيث أُقِيمت فيه أول صلاة جمعة عام 361 للهجرة، ومنذ ذلك التاريخ يتسنَّم الأزهرُ مكانتَه اللائقة به؛ منارةً للثقافة، ومنهلًا للعلماء وطلاب العلم والباحثين، ومقصدًا للدارسين من كل بقاع الأرض.

فاللهم احفظ الأزهر الشريف، وزِدْه حفظًا وتشريفًا، وبارك في علمائه وأبنائه ..

وتتضمن احتفالية الجامع الأزهر بذكرى تأسيسه، مجموعة متنوعة من الكلمات والأنشطة التي تبرز تاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، ومساهمات أبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، كما سيتم عرض فيلما وثائقيا عن الأزهر وتاريخه، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين.

كان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.