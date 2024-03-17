أخبار مصر.. المفوضية الأوروبية: التعاون مع مصر يشهد حزمة بـ 7.4 مليار يورو

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها القمة المصرية الأوروبية والمنعقدة في قصر الاتحادية، اليوم الأحد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي: نشهد اليوم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات للشراكة الشاملة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، إن اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا على مختلف الأصعدة (سياسيًا، واقتصاديًا، وتجاريًا، وثقافيًا). الرئيس السيسي: اجتماعنا يتيح الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيوف مصر المشاركين في القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وقال: "أود هنا أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على جهدها الصادق في الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لنا جميعًا". القادة الأوروبيون يثمنون الموقف المصرى الحكيم لاستعادة الاستقرار بالمنطقة انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، و"ألكسندر دي كروو"، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، و"كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، و"كارل نيهامر"، مستشار النمسا، و"نيكوس خريستودوليدس"، رئيس قبرص، و"جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا. مصر تدين مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل فى غزة أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الأمر الذي أودى بحياة أكثر من 60 شهيداً خلال الـ 24 ساعة الماضية، يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي. رئيس وزراء بلجيكا: العالم يشهد اضطرابات وهو ما يزيد الحاجة للشراكة مع مصر قال ألكسندر دي كروو، رئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر سوف تؤتي بثمارها ونتطلع إلي مثل هذه الشراكة، حيث أنها تخلق فرص عمل وتعمل على تعزيز القدرات والتعاون. رئيسة المفوضية الأوروبية: التعاون مع مصر يشهد حزمة بـ 7.4 مليار يورو قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أننا نشهد اليوم ررفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، متابعة: "هذه لحظة تاريخية على حق". وزير النقل: لا نبيع موانئ.. وميناء السخنة سيكون أفضل من نظرائه فى أوروبا أعلن وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، عن موعد افتتاح ميناء السخنة بنهاية عام 2025، بعد تحويله إلي ميناء نموذجي ليكون الميناء المحوري الرئيسي للممر اللوجيستي (السخنة / الاسكندرية) علي البحر الأحمر، قائلاً :"سيكون أفضل من جميع الموانئ التي قمت بزيارتها في أوروبا وآسيا". وزارة التموين تعلن عن استيراد 50 ألف طن سكر خام أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أى منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وفترة الوصول من 5 إلى 17 مايو 2024 او من 18 – 30 مايو المقبل على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية

رئيس "الأهلى للصرافة": 1.5 مليار جنيه حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، اليوم الأحد، إن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن، موضحاً أن تعاملات أمس السبت بلغت 175 مليون جنيه. الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتعقيب وزير النقل، للجنة الإسكان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الإثنين. تقييم مارس لصفوف النقل فى منهج الشهر فقط ويعقد خلال اليوم الدراسى تستعد المدارس لتقييم تلاميذ النقل فى امتحان شهر مارس نهاية الشهر وبداية إبريل المقبل، ويستهدف الطلاب من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلبة الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد فى جزء من اليوم الدراسى فيما درسه الطالب فى منهج شهر مارس الجارى على أن تضع المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية الأسئلة. الأرصاد: فرص الأمطار مستمرة حتى الثلاثاء ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار وموعد سقوطها ، موضحا أنه اعتبارا من اليوم الأحد 17 مارس الي الثلاثاء 19 مارس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق.

ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ31645 شهيدا و73676 مصابا منذ 7 أكتوبر