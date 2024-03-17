أخبار مصر.. المفوضية الأوروبية: التعاون مع مصر يشهد حزمة بـ 7.4 مليار يورو

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها القمة المصرية الأوروبية والمنعقدة في قصر الاتحادية، اليوم الأحد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي: نشهد اليوم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات للشراكة الشاملة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، إن اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا على مختلف الأصعدة (سياسيًا، واقتصاديًا، وتجاريًا، وثقافيًا).
الرئيس السيسي: اجتماعنا يتيح الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيوف مصر المشاركين في القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وقال: "أود هنا أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على جهدها الصادق في الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لنا جميعًا".
القادة الأوروبيون يثمنون الموقف المصرى الحكيم لاستعادة الاستقرار بالمنطقة
مصر تدين مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل فى غزة
رئيس وزراء بلجيكا: العالم يشهد اضطرابات وهو ما يزيد الحاجة للشراكة مع مصر
قال ألكسندر دي كروو، رئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر سوف تؤتي بثمارها ونتطلع إلي مثل هذه الشراكة، حيث أنها تخلق فرص عمل وتعمل على تعزيز القدرات والتعاون.
رئيسة المفوضية الأوروبية: التعاون مع مصر يشهد حزمة بـ 7.4 مليار يورو
قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أننا نشهد اليوم ررفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، متابعة: "هذه لحظة تاريخية على حق".
وزير النقل: لا نبيع موانئ.. وميناء السخنة سيكون أفضل من نظرائه فى أوروبا
وزارة التموين تعلن عن استيراد 50 ألف طن سكر خام
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أى منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وفترة الوصول من 5 إلى 17 مايو 2024 او من 18 – 30 مايو المقبل على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية
رئيس "الأهلى للصرافة": 1.5 مليار جنيه حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف
الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا
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الأرصاد: فرص الأمطار مستمرة حتى الثلاثاء ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة
ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ31645 شهيدا و73676 مصابا منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31645 شهيدا و73676 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
غدا طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا وأمطار والعظمى 22 درجة والصغرى 13
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