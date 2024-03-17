متفاوتة الشدة ورعدية.. خرائط وأماكن الأمطار المتوقعة اليوم وفرص حدوثها

كتب ــ محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خرائط وأماكن الأمطار المتوقعة اليوم الأحد، وذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.



وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة اليوم وفرص حدوثها على كافة الأنحاء كما يلى : - أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث ( 50:40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

- الأمطار تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء.

- الأمطار تمتد إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري.

- فرص الأمطار تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى مدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 17.