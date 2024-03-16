40 زعيما مسلما بشيكاغو يرفضون لقاء مسئولى بايدن: اجتماع يبرر دعم جو لإسرائيل

كتبت رباب فتحى

رفض أكثر من 40 من القادة والجماعات الإسلامية والفلسطينية والعرب الأمريكيين في شيكاغو عقد اجتماع مع مسئولي البيت الأبيض وذلك قبل الانتخابات التمهيدية التي ستجرى خلال أيام في إلينوي، مشيرين إلى استمرار تمويل الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وفي رسالة أُرسلت إلى البيت الأبيض، قال الزعماء إنه "لا فائدة" من عقد اجتماعات إضافية بعد أن أوضحوا بالفعل مطلبهم لإدارة بايدن بوقف دائم لإطلاق النار من خلال المناقشات والاحتجاجات والمقابلات الإعلامية السابقة، وكتبوا فى رسالة: "نعتقد أن اجتماعًا آخر لن يؤدي إلا إلى تبييض أشهر من تقاعس البيت الأبيض عن العمل تليها صدقات متواضعة. نحن مهتمون باتخاذ إجراءات جدية."

وتابعوا: "إن تقديم قدر ضئيل متأخر من المساعدات، سواء كان ذلك من خلال الإنزال الجوي أو الأرصفة المؤقتة، للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين الذين يستمرون في إطلاق النار عليهم ، ولكنهم يظلون غير راغبين أو غير قادرين على وقف القتل هو مثل وضع الضمادات بيد بينما تمسك اليد الأخرى الفأس."

ويعيش أكثر من 100 ألف عربي أمريكي في شيكاغو، وفقًا لمسح المجتمع الأمريكي الذي أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي، بينما يعيش ما لا يقل عن 350 ألف مسلم في إلينوي.

ويأتي الرفض في أعقاب تصرفات مماثلة من قبل الجماعات الإسلامية والعربية الأمريكية في جميع أنحاء البلاد الغاضبة من تعامل جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث استشهد أكثر من 31 ألف شخص منذ 7 أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وفي أواخر يناير، ألغى 15 من قادة ميشيجان جلسة استماع لحملة إعادة انتخاب بايدن.

وقال عبد الله حمود، عمدة مدينة ديربورن بولاية ميشيجان – موطن أحد أكبر السكان العرب الأمريكيين في البلاد – "إنهم يتواصلون مع المجتمع الآن للتحدث عن القضايا التي تتكشف كما لو كانت مشاكل انتخابية أو سياسية. بالنسبة لنا، هذا ليس ما هو عليه الأمر. هذه قضية إنسانية. الفلسطينيون ليسوا مهمين فقط بسبب أرقام الاستطلاعات."