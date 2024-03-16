وأضاف المكتب- في بيان صحفي- أن جيش الاحتلال استهدف أكثر من 12 منزلاً آمناً هذه الليلة في جريمة قتل مكتملة الأركان تُرسّخ الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وحمل المكتب، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم والمجازر بحق المدنيين العزل، وحملهم مسؤولية تداعيات وانعكاسات جرائم الحرب هذه.

وتابع: إنه يطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال، من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الممتدة للشهر السادس على التوالي.