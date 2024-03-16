وزير الشباب والرياضة يصل الإسكندرية لزيارة أحمد رفعت لاعب فيوتشر داخل المستشفى

الإسكندرية -أحمد الزغبي

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة إلى المستشفى الذي يرقد فيه اللاعب أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي فيوتشر الرياضي، والذي تعرض للسقوط أثناء خوض فريقه مباراة أمام نادي الاتحاد السكندري بملعب ستاد الإسكندرية في أول أيام رمضان، وذلك بسبب توقف القلب دخل على إثرها تم نقله إلي المستشفي.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، على الاستماع من الفريق الطبي المعالج إلى ما وصلت إليه حالة اللاعب أحمد رفعت في الوقت الراهن، وذلك منذ لحظة وصوله مع معرفة تطورات الحالة الصحية للاعب ومدى استجابته للعلاج.

وأكد وزير الشباب والرياضة على وجود اهتمام كبير من جميع المستويات بحالة اللاعب، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة توجه كل الدعم لصالح الكابتن أحمد رفعت حتى يتجاوز أزمته الصحية التي ألمت به مؤخرا.