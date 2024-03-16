مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

كتب زكى القاضى

فى إطار تقديم كافة أوجة الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة طلعاتها من مطار العريش على مدار يومى 15- 16 مارس 2024 لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة .

وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق فى ظل الظروف المعيشية الراهنة .