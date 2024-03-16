اليوم السابع
Ads
السبت، 16 مارس 2024 04:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

السبت، 16 مارس 2024 03:15 م
مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة القوات الجوية المصرية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار تقديم كافة أوجة الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة طلعاتها من مطار العريش على مدار يومى 15- 16 مارس 2024 لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة .
 
وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق فى ظل الظروف المعيشية الراهنة .
 
 






القوات المسلحه

الجيش المصرى

اخبار الجيش

جيش مصر

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة