دخول 191 شاحنة مساعدات لغزة واستقبال 547 مرضى ومسافرين عبر معبر رفح

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح اليوم السبت استمرار الحركة بين مصر وغزة، ودخول شاحنات مساعدات لغزة، كما استقبلت مصر مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أن اجمالي حركة عبور الأفراد سجلت وصول 547 مسافرا بينهم 51 جريحا و108 مرافقا لهم، 300 من أصحاب الإقامات، و24 حملة جوازات أجنبية، و64 حملة جوازات مصرية.

وسجلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والادوية ومؤن منوعة دخول 191 شاحنة بينها من معبر رفح لقطاع غزة 32 شاحنة، و من معبر كرم أبوسالم دخول 159 شاحنة مساعدات .

ويواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال طائرات تنقل مساعدات لقطاع غزة والتى بدأ هبوطها يوم 12 أكتوبر الماضى ولا يزال يتواصل يوميا.

وأفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش، أنه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى 677 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين، تسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات التى نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية فى مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودى.