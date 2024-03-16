المشدد 3 سنوات لشقيقين وآخر متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ح.ح." و"ا.ح"و"ا.ح" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ج.ح.ا"بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له فى عصبة القصبة اليسرى بنسبة 6% بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.