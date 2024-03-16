إحالة أوراق متهم بقتل سيدة فى سوهاج إلى المفتى

سوهاج - عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم السبت وباجماع الآراء إحالة أوراق المتهم "م.ر.ج" إلى فضيلة مفتى الجمهورية وتحديد جلسة 21 مايو للنطق بالحكم لاتهامه بقتل المجنى عليها "ز.ع.ع" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه والعثور على جثتها فى مسكنها غارقة في دمائها أثر التعدى عليها بسكين وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين حيث توجه إليها فى مسكنها وشل حركتها وانهال عليها طعنا بالسكين فى عدة مناطق متفرقة من جسدها وعندما حاولت مقاومته طعنها فى رقبتها حتى فارقت الحياة وفر هاربا ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.