أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "البنك التجارى" فى الصدارة بـ5 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 53.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 4.955 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 33.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.6 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 48.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.1 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 93.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.072 مليار جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 194.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 401.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، ثم "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول 39.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم "يدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول 31 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 949.95 جنيه، وفى المركز التاسع "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي"، بحجم تداول 2.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 883.2 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 9.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 626.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31316.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى -ثاني أسبوع في شهر مارس- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.7% ليغلق عند مستوى 6884.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 9873.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 38215.95 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 7008.30 نقطة.