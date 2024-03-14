هشام عز العرب بعد أسبوع من تحرير سعر الصرف: إحنا على الطريق السليم

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB بعد أسبوع من تحرير تحرير سعر الصرف: أقدر أقول إحنا على الطريق السليم، بشرط استمرار توافر السيولة بيع أو شراء.

وأضاف هشام عز العرب: أما السعر يطلع أو ينزل "ده مش هدف في حد ذاته"، هيطلع و هينزل طبقا للعرض والطلب، ومازال الوقت مبكرا للتحدث عن سعر الدولار العادل.

وشدد عز العرب: الإصلاح طريق بدأنا خطواته الأولى بنجاح ولكنه مازال في بدايته، ولكن خليني أقول إن أول مقياس للنجاح تحقق بتوفر السيوله في مساراتها الشرعية "سوق صرف واحد"، ويتبقي الهدف الاسمي لاستقرار حياه الدول والشعوب، وهو استهداف التضخم و ده هينجح في الأساس من خلال السيطره علي الاقتراض و العجز الكلي للموازنه العامة ، ده وقت assets monetization و تخفيض الدين العام وتصفية حساب السحب على المكشوف لدي المركزى.