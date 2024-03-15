4 فوائد لمشروب العرقسوس.. اعرف الضوابط الصحية لتناوله

كتبت مروة محمود الياس

العرقسوس هذا المشروب الرمضاني المميز الذي يفضله الكثيرون أحد أهم أنواع المشروبات والعصائر الصحية التي يمكن تناولها خلال شهر رمضان، وفقا لتقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث المعني بالصحة العامة، فان هذا المشروب مفيد للغاية لكن يجب ان توخى الحذر مرضى ضغط الدم في الكميات الكبيرة منه.

وفقا للتقرير فإن العرقسوس له الكثير من الفوائد الصحية خاصة للمعدة والأمعاء في خلال الشهر الكريم، فهو يساعد على تعزيز صحة الأمعاء والجهاز الهضمي فالنسب المتوازنة منهم مفيدة للغاية.

تابع التقرير موضحا أنه يقاوم عسر الهضم ويعزز من تخفيف الآلام والانتفاخات التي تصيب البطن بعد تناول الطعام، خاصة طعام الإفطار في رمضان كما أنه يعمل على الهضم المثالي والتمثيل المثالي الجيد للغذاء، كما أنه يعزز من تخفيف حدة الكحة ومشكلات الالتهابات التي تصيب الجسم.

يعزز هذا المشروب الصحي من صحة المعدة كما أنه يعمل على مقاومة القرح الهضمية فضلا عن أنه يعزز من هدوء المعدة وتخفيف حرقتها.

وحذر التقرير من الاستخدامات المفرطة لمشروب العرقسوس لأنه يؤثر بالسلب على مرضى ارتفاع الضغط، وكذلك مرضى القلب وأيضا أمراض الكلى ومن يعانون من مشكلات دماغية وينصح بتناوله بكميات قليلة للاستفاده من فوائده الصحية الكثيرة.