نقيب المرافق: القابضة للكهرباء تُقر علاوة 15% من الأجر الأساسى من مارس الجارى

كتبت آية دعبس

وجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق ، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وقيادات مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، لانحيازهم لصفوف العاملين ودعمهم الواضح والملموس وحرصهم على مساندة العاملين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتقديراً لجهودهم وما حققه قطاع الكهرباء بسواعد أبناءه من إنجازات كبيرة وملموسة عززت من دور مصر الرائد في مجال الطاقة.

وأوضخ فؤاد، أن مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن إقرار العلاوة السنوية للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة، قد قررمنح العاملين علاوة دورية بنسبة 15% من الأجر الأساسي اعتبارا من مرتب مارس 2024، وصرف الحافز الإضافي الشهرى بفئات مالية مقطوعة، على النحو التالى:

- 500 جنيه للدرجة السادسة.

- 550 جنيهًا للدرجة الخامسة.

- 600 جنيه للدرجة الرابعة.

- 650 جنيهًا للدرجة الثالثة.

- 700 جنيه للدرجة الثانية.

- 750 جنيهًا للدرجة الأولى.

- 800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام.

- 850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- 900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.