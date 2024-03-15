عودة للأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأربعاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 15 مارس 2024 إلى الأربعاء 20 مارس 2024.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- الجمعة 15 مارس 2024

يسود طقس دافىء نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- السبت 16 مارس 2024

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية على فترات متقطعة، بنسبة حدوث ( 30% تقريبا)

- الأحد 17 مارس 2024

اعتبارا من الأحد 17 مارس 2024 ، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق.

أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث ( 40:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الاثنين 18 مارس 2024

أمطار متوسطة بنسبة حدوث ( 60% تقريبا)

على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- الثلاثاء 19 مارس 2024

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث (30% تقريبا)

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- الأربعاء 20 مارس 2024

. أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.