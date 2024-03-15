شيخ الأزهر: شهداء غزة أيقظوا القضية الفلسطينية وهدموا دعم الغرب لإسرائيل

كتب الأمير نصرى

تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، عن آلام أهل غزة، قائلا:" آلامهم وصبرهم على البلاء سيجعل لهم منزلة كبيرة عند الله يوم القيامة، ولن يبلغوا منزلة الشهيد يوم القيامة دون أن يحدث لهم ما حدث".

وأضاف الإمام الأكبر خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على قناة "الحياة"، أنه لولا شهداء غزة ما استيقظت القضية الفلسطينية في الضمير الإنساني العالمي، وأنه من ضمن ما ترتب على العدل الإلهي هنا أن القضية الفلسطينية قد دبت فيها الحياة من جديد ولا يمكن أن تُنسى مرة ثانية رغم ما تكبده أهل غزة من ثمن.

وأكد الطيب أن العالم كله ثار وتظاهر تحية إجلال وتقدير لهذا الشعب الأبي، وأصبحت سمعة "الغزاويين"وصبرهم حديث العالم كله، كما تحقق عدل الله حينما نرى الكيان الصهيوني يفقد هذا الظهير الشعبي الغربي الذي انهدم، كما سقطت صورة إسرائيل المظلومة المحاصرة، ولن تعود مرة أخرى، وهذا عدل الله.