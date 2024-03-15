خلى بالك.. سحب الرخصة والغرامة عقوبة قيادة الأصحاء لسيارات ذوى الهمم

كتب سليم على

تعمل الدولة جاهدة على توفير حياة كريمة للمواطنين من ذوي الهمم وتقدم لهم العديد من المزايا منها إتاحة الفرصة لهم لاستيراد سيارات ملاكي مجهزة طبياً ومعفاه من الجمارك وبأسعار منخفضة جدا، إلا أن البعض منهم يخالف القانون الذي اشترط عدم قياده الأصحاء من غير أقاربه المحددين وفقا لقانون سيارات المعاقين وهم الأقارب من الدرجة الأولى إلا بعد تجاوز 5 سنوات وهى المدة القانونية المسموح بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة الواقعة على كل من خالف القانون:

نص قانون سيارات المعاقين على أن كل من خالف احكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

بالإضافة إلى إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ علي رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.