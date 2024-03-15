حافظ على عينيك.. اعرف أهمية ارتداء النظارة الشمسية

كتبت فاطمة خليل

يدرك الكثيرون ضرورة حماية بشرتهم من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، لكن غالبًا ما يتم التغاضى عن أهمية حماية أعيننا من الشمس، لذا فإن ارتداء نظارة شمسية يحمى من الأشعة فوق البنفسجية الضرورية لصحة العين والحفاظ على رؤيتنا، ومنع الأضرار طويلة المدى، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.



أشعة الشمس فى الشتاء قد تضر عيونك خلافًا للاعتقاد الشائع فإن الأشعة فوق البنفسجية لا تشكل مصدر قلق فقط خلال أشهر الصيف الحارقة، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم أو خلال فصل الشتاء، تخترق الأشعة فوق البنفسجية السحب، ما يشكل خطرًا مستمرًا على أعيننا.

يمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية إلى مضاعفات مختلفة للعين، بما في ذلك إعتام عدسة العين والضمور البقعي وحروق الشمس وسرطان العين، ويمكن لهذه الحالات أن تضعف الرؤية بشكل كبير وتقلل من نوعية الحياة إذا تركت دون علاج.



اعرف أهمية حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية إن اعتماد تدابير وقائية لحماية أعيننا من الأشعة فوق البنفسجية أمر بسيط وفعال، ويعد شراءالنظارات الشمسية ذات جودة تحمى من الأشعة فوق البنفسجية، والتى تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B، أمرًا ضروريًا.

وبالإضافة إلى ذلك فإن ارتداء القبعات واسعة الحواف يمكن أن يوفر حماية إضافية عن طريق تقليل كمية ضوء الشمس المباشر الذي يصل إلى العينين.



تقليل التعرض للشمس إن الحد من الأنشطة الخارجية خلال ساعات ذروة ضوء الشمس، عادةً ما بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، يمكن أن يقلل بشكل كبير من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

عند قضاء الوقت في الخارج ابحث عن الظل كلما أمكن ذلك، خاصة في المناطق ذات الأسطح العاكسة العالية مثل الماء أو الرمل، والتي تعمل على تكثيف الأشعة فوق البنفسجية. فحوصات منتظمة للعين لا غنى عن فحوصات العين الروتينية للحفاظ على صحة العين المثالية، لأنها تمكن من الكشف المبكر عن أي تشوهات أو حالات تتفاقم بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

نظام غذائى متوازن يمكن لطبيب العيون تقييم صحة العين وتقديم توصيات شخصية بناءً على الاحتياجات الفردية وعوامل نمط الحياة. بالإضافة إلى الحماية الخارجية، فإن تناول نظام غذائي متوازن غني بمضادات الأكسدة يمكن أن يلعب أيضًا دورًا محوريًا في تقليل أضرار الشمس على العينين.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وE والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية في تعزيز دفاعات العين الطبيعية ضد الأشعة فوق البنفسجية.

دمج الفواكه مثل البرتقال والفراولة والكيوي، وكذلك الخضراوات مثل الجزر والسبانخ واللفت والقرنبيط، يوفر العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة العين.

بالإضافة إلى ذلك فإن تضمين مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والتونة والجوز، يمكن أن يعزز قدرة العين على مقاومة الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية.