حافظ على عينيك.. اعرف أهمية ارتداء النظارة الشمسية

أشعة الشمس فى الشتاء قد تضر عيونك
خلافًا للاعتقاد الشائع فإن الأشعة فوق البنفسجية لا تشكل مصدر قلق فقط خلال أشهر الصيف الحارقة، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم أو خلال فصل الشتاء، تخترق الأشعة فوق البنفسجية السحب، ما يشكل خطرًا مستمرًا على أعيننا.
اعرف أهمية حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية
إن اعتماد تدابير وقائية لحماية أعيننا من الأشعة فوق البنفسجية أمر بسيط وفعال، ويعد شراءالنظارات الشمسية ذات جودة تحمى من الأشعة فوق البنفسجية، والتى تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B، أمرًا ضروريًا.
تقليل التعرض للشمس
إن الحد من الأنشطة الخارجية خلال ساعات ذروة ضوء الشمس، عادةً ما بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، يمكن أن يقلل بشكل كبير من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
عند قضاء الوقت في الخارج ابحث عن الظل كلما أمكن ذلك، خاصة في المناطق ذات الأسطح العاكسة العالية مثل الماء أو الرمل، والتي تعمل على تكثيف الأشعة فوق البنفسجية.
فحوصات منتظمة للعين
لا غنى عن فحوصات العين الروتينية للحفاظ على صحة العين المثالية، لأنها تمكن من الكشف المبكر عن أي تشوهات أو حالات تتفاقم بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
نظام غذائى متوازن
بالإضافة إلى الحماية الخارجية، فإن تناول نظام غذائي متوازن غني بمضادات الأكسدة يمكن أن يلعب أيضًا دورًا محوريًا في تقليل أضرار الشمس على العينين.
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