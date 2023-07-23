مشاكل الرؤية تزيد مخاطر الإصابة بالخرف.. نصائح للعناية بصحة العين

كتبت فاطمة خليل



مع تقدمك في العمر، يزداد خطر إصابتك بالخرف ، ومع ذلك هناك العديد من العوامل المرتبطة بالشيخوخة والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف التي تتداخل مع أنشطتك اليومية، وأحد هذه العوامل هو فقدان البصر، وفى هذا التقرير نقدم نصائح للعناية بصحة العين لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ووجدت دراسة جديدة نُشرت في JAMA Ophthalmology أن كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وأضاف البحث أنه كلما زادت أنواع مشاكل الرؤية لدى الشخص، زادت فرص الإصابة بالخرف. ما هي الأنواع المختلفة لمشاكل الرؤية؟ هناك ثلاثة أنواع رئيسية من مشاكل الرؤية - حدة البُعد، والحدة القريبة ، وحساسية التباين. وفقًا لجمعية البصريات الأمريكية ، تعد حدة المسافة (حدة البصر) مقياسًا لوضوح أو حدة الرؤية من مسافة 20 قدمًا. يتم اختبار ذلك عادةً عن طريق جعل الشخص يقرأ الحروف على مخطط Snellen.



تقيس حدة الاقتراب مدى قدرة الشخص على رؤية شيء ما عن قرب. تقيس حساسية التباين قدرة الفرد على التمييز بين كائن والخلفية التي يتم تعيينها عليها ، أو بين لونين متشابهين.



حلل باحثون في جامعة ميشيجان البيانات المأخوذة من دراسة اتجاهات الصحة والشيخوخة الوطنية لعام 2021 ، والتي أظهرت وجود صلة بين جميع أنواع مشاكل الرؤية وزيادة انتشار الخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر. تضمن البحث بيانات وطنية من 2967 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 71 وما فوق. كيف ترتبط وظيفة المخ والعين؟ قال الدكتور جاري سمول، رئيس قسم الطب النفسي وطبيب الصحة السلوكية في المركز الطبي بجامعة هاكنساك في نيوجيرسي: "يحافظ التحفيز العقلي على تنشيط الدوائر العصبية وقوتها ، مما يحمي الدماغ من التدهور المرتبط بالعمر".

وأضافت الدكتورة سمول، التي لم تشارك في الدراسة ، أن "فقدان التحفيز البصري سيؤدي إلى الانسحاب وتقليل المشاركة العقلية". مشاكل الرؤية يمكن الوقاية منها إلى حد كبير يمكن علاج معظم مشاكل الرؤية. قالت مؤلفة الدراسة الرئيسية أوليفيا كلين ، دكتوراه في الطب ، محاضرة إكلينيكية في طب العيون والعلوم البصرية في الجامعة: "على سبيل المثال ، يعد إعتام عدسة العين أحد الأسباب الرئيسية لضعف البصر لدى كبار السن ، ويمكن عكس فقدان البصر الناتج عن إعتام عدسة العين من خلال جراحة الساد".

نظرًا لأن ضعف البصر مرتبط بالخرف ، فقد يكون علاج مشاكل الرؤية أحد المفاتيح لتقليل خطر الإصابة بالخرف."

من المهم لأي شخص ، وخاصة كبار السن ، أن يفحص بانتظام حدة البصر لديه ويصحح أوجه القصور لتحسين نوعية الحياة والحماية من الخرف. نصائح للعناية بالعيون تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يشتمل على الكثير من الفاكهة والخضروات والأسماك الدهنية.

حافظ على وزن صحي ، لأن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. يزيد مرض السكري من خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري أو الجلوكوما.



قد تساعد التمارين الرياضية في الوقاية من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول والسيطرة عليه - وهي أمراض يمكن أن تؤدي إلى بعض مشاكل العين أو الرؤية.



ارتدِ النظارات الشمسية التي تحجب 99 إلى 100٪ من الأشعة فوق يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إتلاف عينيك وزيادة خطر إصابتك بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.



تجنب التدخين لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالعمر.



إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة ، فتأكد من منع العدوى عن طريق غسل يديك جيدًا قبل وضع العدسات اللاصقة أو إزالتها. اتبع التعليمات الخاصة بكيفية تنظيفها بشكل صحيح واستبدالها عند الحاجة.



إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في استخدام الكمبيوتر ، فيمكنك أن تنسى أن تغمض عينيك ويمكن أن تتعب عيناك. لتقليل إجهاد العين، جرب قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة ، انظر بعيدًا حوالي 20 قدمًا أمامك لمدة 20 ثانية.