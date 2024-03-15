اليوم.. انطلاق 4 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى 4 محافظات

كتب لؤى على

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق أربع قوافل دعوية بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (بني سويف- المنيا- الفيوم- جنوب سيناء) ، يوم الجمعة القادمة: (5 رمضان 1445هـ)، الموافق (15/3/2024م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوتٍ واحد حول موضوع: (رمضان شهر الطاعات) ، وذلك على النحو التالي:

أولاً :مديرية أوقاف بني سويف (بندر بني سويف) وبيانها كالتالي :

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

1. الشيخ/ محمد سيد علي عثمان مدير المتابعة الكبير- بني موسى

2. الشيخ/ عبد الناصر ياسين علي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الأربعين- ابشنا

3. الشيخ/ صبحي رمضان علي مدير إدارة أوقاف المركز الجديد- بني موسي

4. الشيخ/ محمد موسى محمد حسن واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عمر بن الخطاب- ابشنا

5. الشيخ/شحاتة عبد الحليم فهيم إمام وخطيب سليمان موسى- قطري

6. الشيخ/ محمود محمد مصطفى عبد الباقي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية النور- ابشنا

7. الشيخ/علاء ربيع عبد الصادق إمام وخطيب الأحمدي- ابشنا

8. الشيخ/ محمود محمد عبد الرازق واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الخولي- ابشنا

9. الشيخ/أبو الخير أحمد أحمد عبد العال إمام وخطيب الرحمن- ابشنا

10. الشيخ/ محمد كمال الدين محمد عبد اللطيف واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الدكتور- ابشنا

ثانياً :مديرية أوقاف المنيا (برطباط- كوم الحاصل) وبيانها كالتالي :

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

1. الشيخ/ مصطفى رفعت مصطفى رئيس قسم المساجد الرحمن- كوم الحاصل

2. الشيخ/ رضا سيد أحمد محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية التوحيد- كوم الحاصل

3. الشيخ/ هاني محمد محمد أحمد مدير الإدارة الحق- كوم الحاصل

4. الشيخ/ طه محمد محمد إبراهيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عمر بن الخطاب - كوم الحاصل

5. الشيخ/ حسن محمد حسن إمام وخطيب آل إدريس- كوم الحاصل

6. الشيخ/ محمد خليفة إبراهيم خليفة واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عباد الرحمن - كوم الحاصل

7. الشيخ/ عطا محمد عبدالله إمام وخطيب آل مقبول- كوم الحاصل

8. الشيخ/ محمود محمد عبد الحكم محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية النور الغربي - كوم الحاصل

9. الشيخ/ خلف عبد العظيم السيد إمام وخطيب آل غيتة- كوم الحاصل

10. الشيخ/ محمد سيف محمد عيسى واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الهدى - كوم الحاصل

ثالثاً :مديرية أوقاف الفيوم (أبشواي) وبيانها كالتالي :

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

11. الشيخ / أحمد محمد عبد الفتاح المكتب الفني للمتابعة عزام- أبشواي

12. الشيخ / السيد فيصل محمد عبد العزيز واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عبد العليم- أبشواي

13. الشيخ /شعبان رجب محمد سعد إمام وخطيب المنشية الغربي- أبشواي

14. الشيخ /ياسر سعيد إسماعيل اللقاني واعظ بمجمع البحوث الإسلامية المنشية الشرقي

15. الشيخ /مصطفى قرني السيد جودة إمام وخطيب الموقف- أبشواي

16. الشيخ /عبد الباقي محمد منير عبد الباقي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية النور- أبو جنشو

17. الشيخ /عربي السيد محمد الموني إمام وخطيب الحضانة- أبشواي

18. الشيخ /مصطفى أحمد محمود أحمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشيخ منصور- أبو جنشو- أبشواي

19. الشيخ/عوض الله عويس علي محمد إمام وخطيب عاشور- أبشواي

20. الشيخ /علي عبد الرحمن منشاوي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية لطفي الغربي- أبو جنشو- أبشواي

رابعًا :مديرية أوقاف جنوب سيناء (طابا ونويبع) وبيانها كالتالي :

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

21. الشيخ/إبراهيم أحمد علي مدير الدعوة السلام - طابا

22. الشيخ/ حمادة محمود السباعي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية وادي المراخ - طابا

23. الشيخ/ عمرو عبد المنعم محمد عز إمام وخطيب التقوى- نويبع

24. الشيخ/ أحمد رمزي محمود قطب واعظ بمجمع البحوث الإسلامية المزينة- نويبع

25. الشيخ/ مصطفى اسماعيل القطب الشيخ إمام وخطيب الرحمة- نويبع

26. الشيخ/ محمد رمزي محمود قطب واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشاليهات- نويبع

27. الشيخ/ ياسر شعبان علي غانم إمام وخطيب النقب- نويبع

28. الشيخ/ محمد السيد فتحي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عرب واسط- نويبع

29. الشيخ/ محمد أحمد عبد السميع شحاتة إمام وخطيب الجمارك- نويبع

30. الشيخ/ حافظ أحمد شكر واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشيخ سلامة- نويبع