وذكرت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها أطلقت أيضًا برنامج العمل الخاص بأداة تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال سياسة المشتريات المشتركة (EDIRPA) وبرنامج العمل السنوي الرابع لصندوق الدفاع الأوروبي (EDF).

وأضاف البيان أن ميزانية هذه البرامج مجتمعة تبلغ حوالي ملياري يورو، وتم اتخاذ خطوات اليوم نحو تعزيز القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية في أعقاب اعتماد أول استراتيجية صناعية دفاعية أوروبية على الإطلاق، تحت مسمى "EDIS" والاقتراح المرتبط ببرنامج صناعة الدفاع الأوروبية "EDIP".

وأكدت المفوضية، في بيانها، أنه بمجرد تخصيص 500 مليون يورو لزيادة الطاقة الإنتاجية للذخيرة إلى مليوني سنويًا، بدعم من برنامج ASAP، يُتوقع أن تصل أوروبا إلى قدرة إنتاجية سنوية لقذائف الذخيرة تصل إلى مليوني بحلول نهاية عام 2025. وذكرت أنها أكملت التقييم بموجب لائحة ASAP في وقت قياسي واختارت 31 مشروعًا لمساعدة الصناعة الأوروبية في زيادة إنتاج الذخيرة واستعدادها.

وتابع البيان أن المشروعات المختارة تغطي خمسة مجالات؛ من بين ذلك المتفجرات والبارود والقذائف والصواريخ وشهادة الاختبار والتجديد. وسيتم تمويل المشروعات بمبلغ 513 مليون يورو من ميزانيات الاتحاد الأوروبي والنرويج. وسيعمل هذا التمويل على زيادة الاستثمارات الإضافية من الصناعة من خلال التمويل المشترك، مما يؤدي إلى استثمار إجمالي يبلغ حوالي 1.4 مليار يورو في سلسلة التوريد.

ويركز البرنامج على البارود والمتفجرات، التي تشكل عراقيل في إنتاج قذائف الذخيرة، وسيخصص لها نحو ثلاثة أرباع البرنامج. وسيدعم البرنامج مشروعات تزيد الطاقة الإنتاجية السنوية بأكثر من 10000 طن من البارود، وأكثر من 4300 طن من المتفجرات. ولهذا الغرض، سيستثمر الاتحاد 248 مليون يورو في القدرة على تصنيع المساحيق و124 مليون يورو في القدرة على تصنيع المتفجرات. وبحسب البيان، بفضل التدابير المتخذة بالفعل، وصلت الطاقة الإنتاجية السنوية الأوروبية للقذائف عيار 155 ملم إلى مليون سنويًا في يناير 2024.

وأشارت المفوضية إلى أنه من خلال تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 310 ملايين يورو، سيدعم برنامج عمل EDIRPA المشتريات المشتركة في ثلاثة مجالات هي: إنتاج الذخيرة المُستخدمة في تصنيع الأسلحة الصغيرة وذخائر المدفعية ومدافع الهاون والصواريخ وتعزيز صناعات الدفاع الجوي والصاروخي وتطوير المنصات واستبدال الأنظمة القديمة للعديد من الأسلحة مثل الدبابات والمركبات المدرعة وأنظمة الدعم وأنظمة الجنود والطائرات بدون طيار. وقد تم تحديد أولويات التمويل هذه بالتعاون مع الدول الأعضاء لتلبية الاحتياجات الدفاعية العاجلة وتجديد مخزونات الدفاع.